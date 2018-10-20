В деревне Санник семья осталась без жилья
Пожар в частном жилом доме, расположенном в деревне Санник Мглинского района, случился 23 октября.
Сообщение о возгорании спасатели 45-й части и ДПК «Осколково» получили в 04:21 утра. Через двадцать минут они на двух автоцистернах прибыли по адресу. Как выяснилось, горел частный жилой дом размером 10х6 метров по всей площади.
«На тушение работало два ручных пожарных ствола», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В 04.53 загорание локализовали, в 05.14 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину установят специалисты.
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