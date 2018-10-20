Квартиру тушили огнеборцы в Фокинском районе

Возгорание в квартире высотки в Фокинском районе Брянска произошло утром 23 октября.

Инцидент случился около половины шестого в многоэтажном доме на Московском проспекте. На место через пару минут приехали пожарные подразделения и погасили в течение шести минут пламя.

В происшествии обошлось без пострадавших.

«Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Напомним, 27 августа случилось возгорание в частном жилом двухэтажном доме, расположенном на улице Чкалова в Фокинском районе Брянска.