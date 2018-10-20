Пока брянец спал, у него пропал телевизор стоимостью 9 тыс рублей
Брянская полиция задержала ранее судимого 20-летнего местного жителя, который подозревается в краже имущества у соседа.
История случилась ночью в начале октября в Фокинском районе. Злоумышленник попал в комнату общежития через незапертую дверь, где спал ее 38-летний владелец. Подозреваемый украл телевизор стоимостью 9 тыс рублей.
Ранее судимого 20-летнего парня задержали в течение нескольких часов. Он объяснил, был нетрезв, проходил мимо комнаты соседа и увидел, что дверь открыта. Пока хозяин спал, похитил имущество.
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