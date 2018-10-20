Трагедия в Климово: скончался 76-летний велосипедист
Велосипедист 76 лет получил несовместимые с жизнью травмы во время аварии, которая произошла в поселке Климово на улице Октябрьской 22 октября.
Потерпевший скончался на месте.
ДТП случилось около трех дня. В отделе ГИБДД пояснили, 45-летний автомобилист на Mercedes-Benz Vito ехал с улицы Первомайской в сторону Транспортной и сбил 76-летнего велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении, который внезапно начал поворачивать налево.
Напомним, в поселке Локоть 41-летний велосипедист получил травмы во время ДТП с участием автомобиля Audi A4 14 октября на улице Новый Свет.
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