26-летняя девушка пострадала в аварии на Горького в Брянске
22 октября в Брянске на улице Горького случилось ДТП с участием автомобиля Toyota Venza, пострадала девушка 26 лет.
Гражданка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время 35-летний мужчина на Toyota Venza, двигался в сторону проспекта Ленина и сбил ее.
У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ее отпустили медики домой с назначением лечения.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво?
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.
«Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
Для обеспечения бесперебойной работы железнодорожного транспорта в зимний период во всех структурных подразделениях Брянского региона Московской железной дороги ведется масштабная подготовительная работа.
В последнее время на территории Брянской области участились случаи замены индивидуальных приборов учета, установленных у граждан-потребителей, проживающих в жилых домах, без предварительного уведомления гарантирующего поставщика, с которым у потребителя заключен договор энергоснабжения, либо сетевой организации о предстоящем демонтаже прибора учета.отребителями, обществом и инвесторами.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
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