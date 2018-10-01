26-летняя девушка пострадала в аварии на Горького в Брянске

22 октября в Брянске на улице Горького случилось ДТП с участием автомобиля Toyota Venza, пострадала девушка 26 лет.

Гражданка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время 35-летний мужчина на Toyota Venza, двигался в сторону проспекта Ленина и сбил ее.

У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ее отпустили медики домой с назначением лечения.