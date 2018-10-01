Брянец заплатит штраф за то, что чуть не задушил полицейского

Новозыбковский городской суд признал виновным 63-летнего местного жителя, который применил насилие в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Инцидент случился днем 26 апреля 2018 года. Участковый уполномоченный полиции и стажер прибыли в дом к жителю Новозыбковского района. Их вызвала гражданка, которой нужно было содействие в возврате принадлежащего ее покойному отцу имущества.

Когда правоохранители объяснили цель приезда, нетрезвый мужчина два раза толкнул участкового руками в живот, а потом схватил его за ворот формы и хотел задушить.

«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тыс рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.