Брянец заплатит штраф за то, что чуть не задушил полицейского
Новозыбковский городской суд признал виновным 63-летнего местного жителя, который применил насилие в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
Инцидент случился днем 26 апреля 2018 года. Участковый уполномоченный полиции и стажер прибыли в дом к жителю Новозыбковского района. Их вызвала гражданка, которой нужно было содействие в возврате принадлежащего ее покойному отцу имущества.
Когда правоохранители объяснили цель приезда, нетрезвый мужчина два раза толкнул участкового руками в живот, а потом схватил его за ворот формы и хотел задушить.
«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тыс рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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