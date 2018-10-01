Поиск по сайту
Поиск по сайту

Ветхий дом горел на Советской в Брянске

Опубликовано Сегодня, 14:48

Жители улицы Советская областного центра опубликовали в сети фото пожара, который произошел 23 октября в одном из ветхих зданий.

Снимок принадлежит очевидцу Артему Корневу. На нем видно, что на место прибыли спасатели на двух автоцистернах и занялись тушением здания, из которого шел дым.

«Освобождают место под очередной муравейник», - прокомментировал Андрей Туремский.

«Место под застройку понадобилось», - заметил Андрей Шарапков.

В управлении МЧС региона информацию подтвердили, объяснив, что сообщение о происшествии было получено в начале второго дня. На место выезжали огнеборцы первой части. Как выяснилось, в одной из квартир горела мебель на площади 20 квадратных метров.

«В 13.29 пламя было локализовано, в 13.37 ликвидировано. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе управления.

Фото
 1310
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В селе Замишиво горел частный дом
  • Огнеборцы тушили жилой дом в Советском районе Брянска
  • В Карачеве огнеборцы тушили сарай
  • В Брянске и Стародубе горели легковушки
  • Частный дом загорелся в Новозыбкове
    •
    Новости регионов
    На Индустриальной в Смоленске женщина угодилa под автомобиль
    09:02:04 23-10-2018
    23 октября в Смоленске на перекрестке улиц Попова и Индустриальная случилось ДТП, во время которого под колеса машины попала 55-летняя гражданка.
    ДТП с троллейбусом и легковушкой произошло в Смоленске
    08:51:23 22-10-2018
    22 октября в областном центре случилась авария с участием легкового автомобиля и троллейбуса, об этом сообщил паблик  drive 2 smolensk в соцсети.
    Вандалы изуродовали набережную в Вязьме
    08:42:00 22-10-2018
    Отремонтированную недавно набережную в Вязьме изуродовали хулиганы.
    В Смоленске ищут пропавшего 30-летнего Александра Корякина
    21:32:22 21-10-2018
    30-летний Александр Корякин ушел из дома 15 октября в Смоленске по улице Маршала Соколовского, с тех пор о нем не было никакой информации.
    На улице 25 Сентября в Смоленске сгорели два автомобиля
    21:12:08 21-10-2018
    Два автомобиля загорелись на улице 25 Сентября в Смоленске.
    Подозреваемого в краже у ярцевчанина задержали полицейские
    20:56:50 20-10-2018
    Ярцевская полиция задержала 28-летнего местного жителя, который подозревается в краже гаджета, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    По улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
    Сегодня, 16:54
    Покровскую гору в Брянске продолжают приводить в порядок
    Сегодня, 16:28
    Солома на полмиллиона сгорела около села Страчева
    Сегодня, 15:38
    В поселке Кузьмино пенсионер упал с телеги во время ДТП
    Сегодня, 15:29
    Около магазина в Жуковском районе прокурор обнаружил нарушения закона
    Сегодня, 14:48
    Ветхий дом горел на Советской в Брянске
    Сегодня, 14:25
    В сети брянцы восхитились фото святого источника
    Сегодня, 13:42
    Брянец заплатит штраф за то, что чуть не задушил полицейского
    Сегодня, 13:26
    Поссорившись с односельчанином, житель Мглинского района совершил убийство
    Сегодня, 12:40
    На остановке в Клинцах образовалась огромная свалка
    Сегодня, 12:30
    26-летняя девушка пострадала в аварии на Горького в Брянске
    Сегодня, 12:02
    В Брянской области закрыли сайт за распространение запрещенной информации о деньгах
    Сегодня, 11:32
    Трагедия в Климово: скончался 76-летний велосипедист
    Сегодня, 11:26
    Пока брянец спал, у него пропал телевизор стоимостью 9 тыс рублей
    Сегодня, 10:44
    На улице Калинина в Брянске во время ДТП погиб водитель Audi A6
    Сегодня, 09:54
    «Черный бомж» поселился в поселке Белые Берега
    Сегодня, 09:01
    В Брянске ЛДПР подарит Iphone за позитив (ВИДЕО)
    Сегодня, 08:30
    Квартиру тушили огнеборцы в Фокинском районе
    Сегодня, 08:24
    В деревне Санник семья осталась без жилья
    Сегодня, 08:14
    В Клинцах опубликовано фото подозреваемого в убийстве 15-летней девочки
    Вчера, 17:03
    Серьезное столкновение около Партизанской Поляны: пострадали два пассажира
    Вчера, 16:37
    Сенсация: подозреваемый в убийстве школьницы задержан в Клинцах
    Вчера, 16:27
    В Брянске на дороге образовалась огромная пробка (ВИДЕО)
    Вчера, 15:35
    На набережной в Брянске человеку стало плохо
    Вчера, 14:55
    Двойная кража раскрыта в Клинцах
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:32
    Подготовка инфраструктуры к работе в зимних условиях в Брянском регионе МЖД завершится к 1 ноября 1
    Сегодня, 13:57
    Бывший тракторист «Мираторга» осуждён за серию  краж имущества компании 1
    Сегодня, 11:26
    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» предупреждает: в соответствии с нормами действующего законодательства сохранность пломб на приборах учета – обязанность потребителя 1
    Вчера, 14:30
    Очаровательная Петербургская исполнительница Ирина Эмирова продолжает гастрольный тур по городам России с программой «Праздник в каждый дом бесплатно!» 1
    Вчера, 12:17
    Погрузка зерна в Брянском регионе МЖД выросла в 2 раза за 9 месяцев 2018 года 1
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    В Клинцах опубликовано фото подозреваемого в убийстве 15-летней девочки
    Новости Общество
    «Черный бомж» поселился в поселке Белые Берега
    Происшествия О главном
    Сенсация: подозреваемый в убийстве школьницы задержан в Клинцах
    Происшествия На дорогах О главном
    Серьезная авария под Брянском: около монумента водителям столкнулись легковушки
    Происшествия На дорогах
    Трагедия на Почтовой в Брянске: погиб 58-летний мужчина
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Можно ли рекламировать пиво?

    В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» подключил к интернету 46 лечебных учреждений на Брянщине

    «Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).

    РЖД новости
    Подготовка инфраструктуры к работе в зимних условиях в Брянском регионе МЖД завершится к 1 ноября

    Подготовка инфраструктуры к работе в зимних условиях в Брянском регионе МЖД завершится к 1 ноябряДля обеспечения бесперебойной работы железнодорожного транспорта в зимний период во всех структурных подразделениях Брянского региона Московской железной дороги ведется масштабная подготовительная работа. 
    МРСК новости
    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» предупреждает: в соответствии с нормами действующего законодательства сохранность пломб на приборах учета – обязанность потребителя

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» предупреждает: в соответствии с нормами действующего законодательства сохранность пломб на приборах учета – обязанность потребителяВ последнее время на территории Брянской области участились случаи замены индивидуальных приборов учета, установленных у граждан-потребителей, проживающих в жилых домах, без предварительного уведомления гарантирующего поставщика, с которым у потребителя заключен договор энергоснабжения, либо сетевой организации о предстоящем демонтаже прибора учета.отребителями, обществом и инвесторами.

    РЖД новости
    ГК «Надежда»: 30 лет строительных побед

    ГК «Надежда»: 30 лет строительных победГруппе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.