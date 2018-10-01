Ветхий дом горел на Советской в Брянске

Жители улицы Советская областного центра опубликовали в сети фото пожара, который произошел 23 октября в одном из ветхих зданий.

Снимок принадлежит очевидцу Артему Корневу. На нем видно, что на место прибыли спасатели на двух автоцистернах и занялись тушением здания, из которого шел дым.

«Освобождают место под очередной муравейник», - прокомментировал Андрей Туремский.

«Место под застройку понадобилось», - заметил Андрей Шарапков.

В управлении МЧС региона информацию подтвердили, объяснив, что сообщение о происшествии было получено в начале второго дня. На место выезжали огнеборцы первой части. Как выяснилось, в одной из квартир горела мебель на площади 20 квадратных метров.

«В 13.29 пламя было локализовано, в 13.37 ликвидировано. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе управления.