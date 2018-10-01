В поселке Кузьмино пенсионер упал с телеги во время ДТП

69-летний мужчина 22 октября получил травмы во время ДТП с участием телеги на улице Солнечной в поселке Кузьмино.

Сотрудники отдела ГИБДД получили информацию в 20:20 из городской больницы о том, что поступил пенсионер с переломом позвоночника с повреждением спинного мозга.

Само происшествие случилось около пяти вечера. Мужчина упал с двигавшейся телеги.

По данному ДТП проводится проверка.

Напомним, в Брянске ищут очевидцев ДТП, в котором ранен двухлетний пассажир телеги.