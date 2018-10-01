В поселке Кузьмино пенсионер упал с телеги во время ДТП
69-летний мужчина 22 октября получил травмы во время ДТП с участием телеги на улице Солнечной в поселке Кузьмино.
Сотрудники отдела ГИБДД получили информацию в 20:20 из городской больницы о том, что поступил пенсионер с переломом позвоночника с повреждением спинного мозга.
Само происшествие случилось около пяти вечера. Мужчина упал с двигавшейся телеги.
По данному ДТП проводится проверка.
Напомним, в Брянске ищут очевидцев ДТП, в котором ранен двухлетний пассажир телеги.
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