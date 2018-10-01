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Солома на полмиллиона сгорела около села Страчева

Опубликовано Сегодня, 16:28

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, подозреваемого в уничтожении имущества.

История случилась возле села Страчева Суземского района. В поле в течение считанных минут выгорели 1500 тюков сухой травы, которые принадлежали владельцу фирмы. Ущерб составил 500 тысяч рублей.

За пару дней полицейские нашли свидетелей поджога, которые дали показания.

Основным подозреваемым стал 20-летний юноша, ранее не имевший проблем с законом.

Как выяснили сыщики, парень вместе с двумя приятелями отдыхал в поле возле скирды. В какой-то момент он поджег зажигалкой взятый в руки пучок соломы. Импровизированный факел он бросил под ноги, однако потушить уже не смог – за несколько секунд произошел пожар. Испугавшись, все молодые люди сбежали.

Подозреваемому грозит до одного года заключения.

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