Жилой дом тушили огнеборцы в Гордеевском районе

Пожар в жилом доме, расположенном в селе Кожаны Гордеевского района, случился 24 октября.

Информацию о возгорании спасатели получили в 02:25. Сразу на место выехали расчеты огнеборцев на двух автоцистернах. Как оказалось, горела стена в частном жилом доме на площади двух квадратных метров.

В три часа ночи пламя ликвидировали. Пострадавших не было.

Напомним, в селе Мыленка Карачевского района 30 сентября загорелся жилой дом.