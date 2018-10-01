Поиск по сайту
Поиск по сайту

Жилой дом тушили огнеборцы в Гордеевском районе

Опубликовано Сегодня, 07:50

Пожар в жилом доме, расположенном в селе Кожаны Гордеевского района, случился 24 октября.

Информацию о возгорании спасатели получили в 02:25. Сразу на место выехали расчеты огнеборцев на двух автоцистернах. Как оказалось, горела стена в частном жилом доме на площади двух квадратных метров.

В три часа ночи пламя ликвидировали. Пострадавших не было.

Напомним, в селе Мыленка Карачевского района 30 сентября загорелся жилой дом.

Фото
 1090
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Жилой дом тушили огнеборцы в селе Алтухово
  • Жилой дом тушили огнеборцы в Бежицком районе
  • В Карачевском районе огнеборцы тушили жилой дом
  • Огнеборцы тушили жилой дом в Советском районе Брянска
  • В Унечском районе огнеборцы тушили жилой дом
    •
    Новости регионов
    Вкус победы:Продукцию брянского предприятия оценили на всероссийском уровне
    13:15:36 24-10-2018
    Медали престижной Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-­2018» получили товары, произведенные на брянском предприятии «Консервсушпрод». Как ему удается постоянно предлагать вкусную, полезную и качественную продукцию?
    Лучший друг для всей семьи
    13:08:39 24-10-2018
    Яркие выходные в дружной компании в ТРЦ «Макси». Где можно весело и с пользой провести время большой компанией или всей семьей, чтобы каждый смог найти себе занятие по вкусу? Ответ очевиден – в торгово-развлекательном центре «Макси», на третьем этаже которого легко найдется развлечение для всех смолян. Специально для вас мы составили пять сценариев идеального отдыха, которые не просто можно, но и нужно воплощать в жизнь в компании друзей и родных.
    Девушку в центре Смоленска пытался изнасиловать неизвестный мужчина
    11:25:07 24-10-2018
    Доследственную проверку проводят сотрудники СУ СК Смоленской области по сообщению СМИ о попытке изнасилования местной жительницы.
    Авария с фурой случилась на дороге «М1» в Смоленской области
    07:59:02 24-10-2018
    Легковая машина и большегруз столкнулись на дороге «М1» в Смоленской области, сообщает паблик drive 2 smolensk в соцсети.
    На Индустриальной в Смоленске женщина угодилa под автомобиль
    09:02:04 23-10-2018
    23 октября в Смоленске на перекрестке улиц Попова и Индустриальная случилось ДТП, во время которого под колеса машины попала 55-летняя гражданка.
    ДТП с троллейбусом и легковушкой произошло в Смоленске
    08:51:23 22-10-2018
    22 октября в областном центре случилась авария с участием легкового автомобиля и троллейбуса, об этом сообщил паблик  drive 2 smolensk в соцсети.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    Жительница Брянска пожаловалась на забитую ливневку (ВИДЕО)
    Сегодня, 16:30
    В селе Глинищево возобновили теплоснабжение после вмешательства прокурора
    Сегодня, 16:00
    В Брянске наказали руководителя госинспекции труда
    Сегодня, 15:37
    Двоим наркоторговцам и их подельнице в Брянске вынесли приговор
    Сегодня, 15:13
    Подозреваемому в убийстве 15-летней девушки в Клинцах избрали меру пресечения
    Сегодня, 14:52
    В Бежицком районе почтальоны выбрасывают письма в урну – соцсети
    Сегодня, 14:16
    Новая дорога появится в Брянске
    Сегодня, 13:58
    В Брянске в подъезде одного из домов устроили кошачий «туалет»
    Сегодня, 13:48
    Кража, совершенная с помощью «Мобильного банка», раскрыта в Бежицком районе
    Сегодня, 12:45
    Новую школу построят для жителей улицы Романа Брянского
    Сегодня, 12:26
    Чиновник Телецкого сельского поселения наказан за нарушения в сфере закупок
    Сегодня, 11:58
    В Бежицком районе ликвидирован опасный предмет
    Сегодня, 11:44
    В Унече 37-летнего сына убила родная мать
    Сегодня, 10:43
    Остановку разгромили хулиганы в Белых Берегах (ВИДЕО)
    Сегодня, 10:08
    Три человека пострадали в серьезном ДТП в Жуковском районе
    Сегодня, 09:59
    Предприниматель Брасовского района оштрафован за рекламу
    Сегодня, 09:52
    35-летняя женщина едва не погибла под колесами «ВАЗа» недалеко от Суража
    Сегодня, 08:42
    О брянском спасителе бабушки сообщила британская газета Daily Mail
    Сегодня, 08:28
    Полиция поблагодарила жителей Клинцов за помощь в раскрытии убийства 15-летней девочки (ВИДЕО)
    Сегодня, 07:50
    Жилой дом тушили огнеборцы в Гордеевском районе
    Вчера, 17:01
    По улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
    Вчера, 16:54
    Покровскую гору в Брянске продолжают приводить в порядок
    Вчера, 16:28
    Солома на полмиллиона сгорела около села Страчева
    Вчера, 15:38
    В поселке Кузьмино пенсионер упал с телеги во время ДТП
    Вчера, 15:29
    Около магазина в Жуковском районе прокурор обнаружил нарушения закона
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:31
    Есть контакт! «Брянсксельмаш» признали одним из самых перспективных в отрасли
    Сегодня, 15:27
    Переезд на Уральской улице в Брянске будет закрыт для движения автотранспорта 27 и 28 октября 1
    Сегодня, 13:20
    Вкус победы. Продукцию брянского предприятия оценили на всероссийском уровне
    Сегодня, 12:59
    Просто, но со вкусом. Как сыры премиум-класса могут стать доступными?
    Вчера, 16:32
    Подготовка инфраструктуры к работе в зимних условиях в Брянском регионе МЖД завершится к 1 ноября 1
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    В Клинцах опубликовано фото подозреваемого в убийстве 15-летней девочки
    Новости Общество
    «Черный бомж» поселился в поселке Белые Берега
    Происшествия О главном
    Сенсация: подозреваемый в убийстве школьницы задержан в Клинцах
    Происшествия На дорогах О главном
    Серьезное столкновение около Партизанской Поляны: пострадали два пассажира
    Происшествия На дорогах Новость дня
    Трагедия на трассе «Орёл-Брянск-Смоленск»: погиб 28-летний пешеход
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Можно ли рекламировать пиво?

    В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» подключил к интернету 46 лечебных учреждений на Брянщине

    «Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).

    РЖД новости
    Переезд на Уральской улице в Брянске будет закрыт для движения автотранспорта 27 и 28 октября

    Переезд на Уральской улице в Брянске будет закрыт для движения автотранспорта 27 и 28 октябряБрянские железнодорожники завершают работы по плановому ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, которые направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
    МРСК новости
    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» предупреждает: в соответствии с нормами действующего законодательства сохранность пломб на приборах учета – обязанность потребителя

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» предупреждает: в соответствии с нормами действующего законодательства сохранность пломб на приборах учета – обязанность потребителяВ последнее время на территории Брянской области участились случаи замены индивидуальных приборов учета, установленных у граждан-потребителей, проживающих в жилых домах, без предварительного уведомления гарантирующего поставщика, с которым у потребителя заключен договор энергоснабжения, либо сетевой организации о предстоящем демонтаже прибора учета.отребителями, обществом и инвесторами.

    РЖД новости
    ГК «Надежда»: 30 лет строительных побед

    ГК «Надежда»: 30 лет строительных победГруппе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.