Жилой дом тушили огнеборцы в Гордеевском районе
Пожар в жилом доме, расположенном в селе Кожаны Гордеевского района, случился 24 октября.
Информацию о возгорании спасатели получили в 02:25. Сразу на место выехали расчеты огнеборцев на двух автоцистернах. Как оказалось, горела стена в частном жилом доме на площади двух квадратных метров.
В три часа ночи пламя ликвидировали. Пострадавших не было.
Напомним, в селе Мыленка Карачевского района 30 сентября загорелся жилой дом.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво?
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.
«Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
Брянские железнодорожники завершают работы по плановому ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, которые направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
В последнее время на территории Брянской области участились случаи замены индивидуальных приборов учета, установленных у граждан-потребителей, проживающих в жилых домах, без предварительного уведомления гарантирующего поставщика, с которым у потребителя заключен договор энергоснабжения, либо сетевой организации о предстоящем демонтаже прибора учета.отребителями, обществом и инвесторами.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.