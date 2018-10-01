В Унече 37-летнего сына убила родная мать

54-летнюю жительницу Унечи собираются заключить под стражу за то, что она причастна к убийству своего сына.

На обвиняемую следователи Брянской области завели уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

Сама история случилась 22 октября 2018 года. По версии следствия, между матерью и 37-летним сыном произошел конфликт. Во время ссоры женщина два раза ударила в грудь сына ножом. От полученных ранений он скончался на месте.

Гражданка во время совершения преступления была пьяной, это может стать отягчающим ответственность обстоятельством.