В Бежицком районе ликвидирован опасный предмет
Взрывоопасный предмет обнаружили в Бежицком районе Брянска 24 октября.
Речь идет об артиллерийском снаряде 105 мм времен Великой Отечественной войны. Его нашли местные жители.
На помощь были вызваны саперы «Брянского пожарно-спасательного центра», которые ликвидировали находку в 12:30 дня.
В 12:00 около поселка Чайковичи Жирятинского района уничтожили еще один боеприпас времен войны - гранату РГД-33.
Напомним, 23 сентября в деревне Погребы жители обнаружили артиллерийский снаряд 122 мм.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво?
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.
«Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
Брянские железнодорожники завершают работы по плановому ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, которые направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
В последнее время на территории Брянской области участились случаи замены индивидуальных приборов учета, установленных у граждан-потребителей, проживающих в жилых домах, без предварительного уведомления гарантирующего поставщика, с которым у потребителя заключен договор энергоснабжения, либо сетевой организации о предстоящем демонтаже прибора учета.отребителями, обществом и инвесторами.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.