Кража, совершенная с помощью «Мобильного банка», раскрыта в Бежицком районе

25-летнему жителю Бежицкого района предъявили обвинение в краже с банковского счета.

23-летняя девушка рассказала полиции, что с ее карты пропали деньги. Она объяснила - в отделении банка взяла выписку операций и обнаружила, что с кредитки неизвестный перевел средства на другой счет.

В отделе МВД, куда доставили подозреваемого, все выяснилось. Парень признался, что на телефон с недавно приобретенной sim-картой он периодически получал смс об операциях по банковскому счету. Через время понял, что бывший владелец телефонного номера не отключил услугу «Мобильный банк». Воспользовавшись ситуацией, он украл с чужого счета 5800 рублей.

Молодому человеку грозит до шести лет по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Похищенные деньги возвратили владелице.