Легковушку тушили спасатели под Навлей

Возгорание легкового автомобиля произошло 25 октября на 2-м переулке Красных Партизан в Навлинском районе.

Информацию о пожаре спасатели получили в два часа ночи. На место выезжали сотрудники МЧС на двух автоцистернах. Как выяснилось, горела легковая машина.

На тушение пламени подали один ручной ствол. В два ночи огонь локализовали, через четыре минуты ликвидировали.

Пострадавших не было.

Напомним, 2 октября загорелся грузовик на переулке Литвинова в Фокинском районе.