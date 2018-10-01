Легковушку тушили спасатели под Навлей
Возгорание легкового автомобиля произошло 25 октября на 2-м переулке Красных Партизан в Навлинском районе.
Информацию о пожаре спасатели получили в два часа ночи. На место выезжали сотрудники МЧС на двух автоцистернах. Как выяснилось, горела легковая машина.
На тушение пламени подали один ручной ствол. В два ночи огонь локализовали, через четыре минуты ликвидировали.
Пострадавших не было.
Напомним, 2 октября загорелся грузовик на переулке Литвинова в Фокинском районе.
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