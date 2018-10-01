Брянца, вонзившего нож в живот сожительнице, приговорили к колонии

Суд Фокинского района приговорил 42-летнего местного жителя к двум годам колонии общего режима за то, что он умышленно причинил тяжкий вред здоровью сожительницы.

Уголовное дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Сам инцидент случился вечером 13 июля 2018 года. Мужчина, будучи пьяным, находясь дома, поссорился с гражданской супругой и во время конфликта ударил ее ножом в живот.

«Причиненное ранение по признаку опасности для жизни было квалифицировано как тяжкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

На заседании подсудимый признал свою вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном.