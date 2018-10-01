Брянца, вонзившего нож в живот сожительнице, приговорили к колонии
Суд Фокинского района приговорил 42-летнего местного жителя к двум годам колонии общего режима за то, что он умышленно причинил тяжкий вред здоровью сожительницы.
Уголовное дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Сам инцидент случился вечером 13 июля 2018 года. Мужчина, будучи пьяным, находясь дома, поссорился с гражданской супругой и во время конфликта ударил ее ножом в живот.
«Причиненное ранение по признаку опасности для жизни было квалифицировано как тяжкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
На заседании подсудимый признал свою вину в совершении преступления и раскаялся в содеянном.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво?
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.
«Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
Брянские железнодорожники завершают работы по плановому ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, которые направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
24 октября в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие более 50 работников предприятия: «опытные» доноры и сотрудники, которые сдавали кровь впервые.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.