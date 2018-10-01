26-летняя жительница Брянска сломала ногу во время ДТП на Почтовой

ДТП с участием автомобиля Toyota Camry произошло 24 октября в Брянске на улице Почтовой, пострадала 26-летняя девушка.

Сотрудники отдела ГИБДД в 06:44 получили информацию из городской больницы №1 о том, что обратилась с переломом левой малой берцовой кости 26-летняя девушка. По ее словам, она пострадала во время аварии.

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, 61-летний автомобилист на Toyota Camry двигался от улицы 50-й Армии к Чайковского и наехал на 26-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Напомним, 23 октября произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-21099» в Суражском районе, травмы получила 35-летняя женщина.