Брянец на авто Toyota Corolla покалечил женщину-пешехода

44-летняя женщина получила травмы, угодив под колеса автомобиля Toyota Corolla 24 октября в Брянске на Нахимова.

Авария случилась около семи утра. По предварительным данным, 26-летний водитель авто Toyota Corolla ехал по Литейной от улицы Ульянова на Ново -Советскую и сбил 44-летнюю женщину-пешехода, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Напомним, 26-летняя девушка получила телесные повреждения 27 октября во время происшествия с Toyota Camry на улице Почтовой.