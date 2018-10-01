Брянец на авто Toyota Corolla покалечил женщину-пешехода
44-летняя женщина получила травмы, угодив под колеса автомобиля Toyota Corolla 24 октября в Брянске на Нахимова.
Авария случилась около семи утра. По предварительным данным, 26-летний водитель авто Toyota Corolla ехал по Литейной от улицы Ульянова на Ново -Советскую и сбил 44-летнюю женщину-пешехода, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Напомним, 26-летняя девушка получила телесные повреждения 27 октября во время происшествия с Toyota Camry на улице Почтовой.
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