На улице Красный Маяк в Брянске «Камаз» врезался в гараж

ДТП с участием «Камаза» 25 октября произошло в областном центре на улице Красный Маяк Володарского района.

Как рассказали свидетели в одной из соцсетей, большегруз вез бетонные блоки. Водитель, по всей видимости, не справился с управлением и врезался в гараж, пристроенный к жилому дому.

Фотография запечатлела уже последствия ДТП – кузов фуры с открытым багажником, бетонные блоки, лежащие на земле.

На месте работали сотрудники ГИБДД.

Официальных данных об аварии не было.