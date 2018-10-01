На улице Красный Маяк в Брянске «Камаз» врезался в гараж
ДТП с участием «Камаза» 25 октября произошло в областном центре на улице Красный Маяк Володарского района.
Как рассказали свидетели в одной из соцсетей, большегруз вез бетонные блоки. Водитель, по всей видимости, не справился с управлением и врезался в гараж, пристроенный к жилому дому.
Фотография запечатлела уже последствия ДТП – кузов фуры с открытым багажником, бетонные блоки, лежащие на земле.
На месте работали сотрудники ГИБДД.
Официальных данных об аварии не было.
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