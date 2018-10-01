Потеряв сумку, жительница Бежицкого района совершила заведомо ложный донос

Брянские полицейские предъявили обвинение в заведомо ложном доносе 44-летней местной жительнице.

Подозреваемая объяснила правоохранителям, что накануне ночью, когда она возвращалась домой из кафе по улице Ново-Советской, на нее напал неизвестный мужчина и выхватил сумку с паспортом, медицинским полисом, свидетельством о браке, 11 тысячами рублей и мобильным, после этого скрылся в неизвестном направлении.

Расспросив жертву подробно о нападении, пообщавшись с ее приятельницами, которыми она отдыхала в тот вечер, сыщики обратили внимание на множество нестыковок. Через сутки ее заподозрили в обмане.

Вскоре дама призналась во лжи. По ее словам, нападения никакого не было, просто у нее пропала сумка с содержимым. Пожелав побыстрее ее вернуть, она слукавила. За это полиция завела на нее уголовное дело по части 1 статьи 306 «Заведомо ложный донос о совершении преступления» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Теперь ей грозит до двух лет либо штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей.