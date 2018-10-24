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Жилой дом тушили в Жуковке огнеборцы

Опубликовано Сегодня, 07:53

Пожар в частном жилом доме, расположенном на улице Рабочей Жуковского района, случился 26 октября.

Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 02:50. По адресу выезжали спасатели на двух автоцистернах. Как выяснилось, горела кровля дома. Тушили огонь с помощью трех ручных стволов. В 03:48 пламя ликвидировали.

Пострадавших не было.

Причину выяснят эксперты.

Напомним, 22 октября произошел пожар в деревне Алтухово Навлинского района.

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