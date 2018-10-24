Жилой дом тушили в Жуковке огнеборцы

Медали престижной Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-­2018» получили товары, произведенные на брянском предприятии «Консервсушпрод». Как ему удается постоянно предлагать вкусную, полезную и качественную продукцию?

В одном из магазинов Смоленска 23 октября сотрудники таможни вместе с полицией обнаружили около трех тысяч единиц контрафактной продукции.

ДТП с участием фуры и легковушки случилось 24 октября на пересечении улиц Верхний Волок и Соболева в областном центре.

Странный инцидент произошел в Смоленске 24 октября – из окна многоэтажки в Промышленном районе выбросили телевизор, который упал прямо на машину, припаркованную под домом.

По факту падения ребенка в канализационный люк смоленский следком проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Движение транспорта по улице Рыленкова в Смоленске ограничат на пять дней.

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Пострадавших не было.

Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 02:50. По адресу выезжали спасатели на двух автоцистернах. Как выяснилось, горела кровля дома. Тушили огонь с помощью трех ручных стволов. В 03:48 пламя ликвидировали.

Пожар в частном жилом доме, расположенном на улице Рабочей Жуковского района, случился 26 октября.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво? В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.

«Ростелеком» подключил к интернету 46 лечебных учреждений на Брянщине «Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).

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В Брянскэнерго более 50 сотрудников приняли участие в «Дне донора» 24 октября в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие более 50 работников предприятия: «опытные» доноры и сотрудники, которые сдавали кровь впервые.

ГК «Надежда»: 30 лет строительных побед Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.

