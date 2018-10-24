Жилой дом тушили в Жуковке огнеборцы
Пожар в частном жилом доме, расположенном на улице Рабочей Жуковского района, случился 26 октября.
Сообщение о возгорании сотрудники МЧС получили в 02:50. По адресу выезжали спасатели на двух автоцистернах. Как выяснилось, горела кровля дома. Тушили огонь с помощью трех ручных стволов. В 03:48 пламя ликвидировали.
Пострадавших не было.
Причину выяснят эксперты.
Напомним, 22 октября произошел пожар в деревне Алтухово Навлинского района.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво?
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.
«Ростелеком» завершил первый этап проекта по подключению к интернету лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).
Брянские железнодорожники завершают работы по плановому ремонту инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов, которые направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
24 октября в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие более 50 работников предприятия: «опытные» доноры и сотрудники, которые сдавали кровь впервые.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.