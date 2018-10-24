Пожелав спиртного, жительница Рогнединского района ограбила родную мать
Дубровский райсуд приговорил ранее судимую 31-летнюю местную жительницу к 2,5 годам колонии общего режима за то, что она ограбила родного человека, применив насилие.
Уголовное дело было заведено по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».
Инцидент случился в апреле 2018 года. Женщина, будучи нетрезвой, в квартире матери открыто похитила эмалированные чайники, сковородки, кастрюли и таз – всей посуды на 2 тысячи рублей. Когда мать потребовала вернуть имущество, та ударила ее рукой по голове. Утварь она продала за 100 рублей, а деньги потратила на алкоголь.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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