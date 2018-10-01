Трагедия на трассе «Брянск-Новозыбков-Погар»: скончался 41-летний велосипедист

25 октября в Погарском района на дороге «Брянск-Новозыбков-Погар» случилось ДТП с участием авто LADA Kalina и велосипедиста, в результате аварии последний погиб на месте.

Происшествие произошло в начале седьмого вечера на 44-м километре трассы. По предварительным данным, 30-летний водитель машины LADA Kalina ехал из Брянска в сторону поселка Погар и сбил 41-летнего велосипедиста, двигавшегося по краю обочины и внезапно выехавшего на проезжую часть автодороги.

Напомним, 25 октября в селе Воронок сбили 39-летнюю велосипедистка, женщина сразу же скончалась.