«Нива» проехалась по дому в Брянске на Новостройке

Авария с участием «Нивы» и джипа произошла в областном центре 26 октября, фото ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях.

Происшествие случилось около половины двенадцатого дня на Новостройке в частном секторе. Из-за инцидета на дороге образовался небольшой затор.

«Авария и небольшая пробка на Новостройке, от Маяка до больницы, Нива перевернулась, снесла забор и проехалась по дому. На момент снятия фото «скорой» не было», - поделился автор поста Денис Лапичев.

Информации о том, пострадал ли водитель и вообще жив ли он, нет.

«Как опасно жить у дороги. В любой момент в окно может прилететь Камаз, машина», - заметила Анна Гаврина.

«Водителю джипа ничего, а у второго - открытая ЧМТ и два шейных позвонка сломано. Увезли на скорой», - сообщила Олеся Курашова.

«Я представлю лицо жителя дома, сидит пьет кофе, и - удар, печенька падает в кофе, он такой: ну опять», - заметил Макс Ветер.

«Кошмар! Скорейшего выздоровления пострадавшему. Ребят, пора переобуваться», - заметил Алексей Журавлев.

«У нас в стране обычно всегда таким везёт, причём даже на госуровне – субсидии, помощь на воровской бизнес, налоговые каникулы, а простому работяге нужно налоги поднимать и заставить пахать до гробовой доски», - добавил Алексей Журавлев.