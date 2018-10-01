«Нива» проехалась по дому в Брянске на Новостройке
Авария с участием «Нивы» и джипа произошла в областном центре 26 октября, фото ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях.
Происшествие случилось около половины двенадцатого дня на Новостройке в частном секторе. Из-за инцидета на дороге образовался небольшой затор.
«Авария и небольшая пробка на Новостройке, от Маяка до больницы, Нива перевернулась, снесла забор и проехалась по дому. На момент снятия фото «скорой» не было», - поделился автор поста Денис Лапичев.
Информации о том, пострадал ли водитель и вообще жив ли он, нет.
«Как опасно жить у дороги. В любой момент в окно может прилететь Камаз, машина», - заметила Анна Гаврина.
«Водителю джипа ничего, а у второго - открытая ЧМТ и два шейных позвонка сломано. Увезли на скорой», - сообщила Олеся Курашова.
«Я представлю лицо жителя дома, сидит пьет кофе, и - удар, печенька падает в кофе, он такой: ну опять», - заметил Макс Ветер.
«Кошмар! Скорейшего выздоровления пострадавшему. Ребят, пора переобуваться», - заметил Алексей Журавлев.
«У нас в стране обычно всегда таким везёт, причём даже на госуровне – субсидии, помощь на воровской бизнес, налоговые каникулы, а простому работяге нужно налоги поднимать и заставить пахать до гробовой доски», - добавил Алексей Журавлев.
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