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Из-за гололеда, покрывшего автодороги, Брянск погряз в пробках и авариях

Опубликовано Сегодня, 13:47

Утро 26 октября в областном центре началось с аварий и пробок в разных районах города, то «Нива» въехала в дом на Новостройке, теперь вот из-за обледеневшего моста образовался затор.

По словам жительницы Брянска Галины Петрухиной, виноваты коммунальщики, которые вовремя не посыпали трассы.

«Где работа наших хвалебных дорожных служб? Могли бы предвидеть, что мост обледенел при такой погоде, и вот вам результат-на сталелитейном мосту сплошные аварии, пробка», - сообщила Галина Петрухина.

«А где мозг тех, кто въезжает на обледеневший мост и не предпринимает никаких попыток избежать аварии?», - прокомментировала Евгения Михнович.

«На градусник утром смотрит кто-нибудь?», - спросил Алексей Земляков.

Другие пользователи уверены, что в авариях виноваты не коммунальщики, которые не посыпали дороги соляно-песчаной смесью, а сами водители.

«Ну как минимум, если ездишь рано или поздно ночью, для этих целей можно и переобуться», - заметил Saint Sinner .

«Ну это в идеале. Но даже если не переобут,  вполне себе можно включить голову и не нестись, здраво оценивая дорожную ситуацию», - добавила Евгения Михнович.

«Сплошные слёты любителей летней резины», - написал Евгений Изотиков.

«Давайте на каждый разовый морозец шипы надевать», - прокомментировала Евгения Михнович.

«Тогда не надо ныть, что коммунальщики виноваты, мол, не посыпали, не помазали, можете вообще не переобуваться», - выразил мнение Сергей Ноздря.

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