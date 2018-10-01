В селе Заровье местные жители нашли боеприпас

В одном из магазинов Смоленска 23 октября сотрудники таможни вместе с полицией обнаружили около трех тысяч единиц контрафактной продукции.

ДТП с участием фуры и легковушки случилось 24 октября на пересечении улиц Верхний Волок и Соболева в областном центре.

Странный инцидент произошел в Смоленске 24 октября – из окна многоэтажки в Промышленном районе выбросили телевизор, который упал прямо на машину, припаркованную под домом.

Движение транспорта по улице Рыленкова в Смоленске ограничат на пять дней.

Сразу же была вызвана бригада саперов «Пожарно-спасательного центра». В 12:15 дня гранату РГД – 33 ликвидировали.

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«Ростелеком» охватил высокоскоростным интернетом 270 тысяч домохозяйств Брянщины Количество домохозяйств, охваченных высокоскоростным интернетом от «Ростелекома» в Брянской области превысило 270 тысяч. Более 30 тысяч домовладений провайдер цифровых услуг и решений обеспечил интернетом по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть).

Расписание пригородных поездов в Брянском регионе МЖД изменится в период празднования Дня народного единства В период празднования Дня народного единства, 4 и 5 ноября, по заявке компании-перевозчика изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Брянской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Орловской, Смоленской и Калужской областями.

Сотрудников Брянскэнерго благодарят за участие в учениях в Твери Члены бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», участвующей в учениях ПАО «Росети» Тверской области, отмечены благодарственными письмами администрации Кашинского района. В числе награжденных - заместитель главного инженера – начальник управления высоковольтных сетей (УВС) Брянскэнерго Сергей Скоробреха, мастера Игорь Горохов, Александр Клячин, Алексей Сузиков, Василий Тришин, Алексей Свиридов, Сергей Маргун и механик по ремонту автотранспорта Сергей Кириенко.

ГК «Надежда»: 30 лет строительных побед Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.

