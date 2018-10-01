Около железнодорожного техникума в Брянске произошло серьезное ДТП с маршруткой

Авария с участием маршрутки и иномарки случилась в Брянске 26 октября, фото в сети опубликовали свидетели.

Инцидент произошел около трех дня недалеко от железнодорожного техникума. Иномарка-легковушка въехала в маршрутку №32. На снимке видно, что автомобиль получил серьезные повреждения и разбил себе всю переднюю часть.

Фотография принадлежит жителю Брянска Егору Иванову.

Были ли в происшествии пострадавшие, не сообщается.

«Магнитные бури сегодня что ль?», - спросил пользователь по ником Jack Daniels

«Просто неожиданно подморозило в конце октября», - прокомментировал Евгений Изотиков.

Напомним, Брянск погряз в пробках и авариях из-за гололеда, который покрыл автодороги.