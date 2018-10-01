Нетрезвый брянец ударил супругу черенком от лопаты

В Брянске будут судить 47-летнего жителя поселка Красная Гора, мужчину подозревают в убийстве по неосторожности.

История произошла 5 сентября 2018 года. Супруги находились на огороде около своего дома. Внезапно между пьяным мужем и 36-летней женой случился конфликт. Подозреваемый ударил женщину черенком от лопаты по голове. 16 сентября она скончалась.

Мужчине должны избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность.