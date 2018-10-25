В деревне Хутор Бор горел частный дом

Пожар в частном жилом доме, расположенном по улице Луговая в деревне Хутор Бор в Выгоничском районе, случился 27 октября.

Информацию о возгорании спасатели второй, третьей частей получили в 15:39. На четырех автоцистернах они выехали на место. За 20 минут прибыли. Как оказалось, частный жилой дом горел по всей площади.

«На тушение работал один ручной пожарный ствол и звено газодымозащитной службы», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В 16.44 загорание локализовали, в 17.04 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину установят эксперты.