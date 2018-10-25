ДТП в Фокинском районе: пострадала водитель «ВАЗа»

Девушка-водитель автомобиля «ВАЗ-21124» получила травмы во время ДТП с участием автобуса Citroen JUMPER 26 октября в Фокинском районе.

У пострадавшей – рваная рана нижней губы. После осмотра в стоматологической поликлинике Фокинского района ее отпустили домой.

Инцидент произошел в 12:40 на улице Дзержинского. 21-летняя девушка на «ВАЗе-21124» ехала с улицы Красных партизан с левым поворотом на Дзержинского, не справившись с управлением, въехала в стоящий на остановочном пункте автобус Citroen JUMPER, за рулем которого находился 32-летний водитель.