Квартира во многоэтажке горела в Володарском районе

Пожар в квартире высотки на улице Пушкина Володарского района случился 28 октября.

Информацию о происшествии спасатели получили в 12:10. По адресу выезжали сотрудники МЧС четвертой части на двух автоцистернах. За четыре минуты они прибыли, как выяснилось, в квартире происходило задымление.

«Звено газодымозащитной службы обнаружило очаг горения на площади двух квадратных метров», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

На тушение подавался один ручной ствол. Спасательное подразделение предотвратило дальнейшее распространение огня. В 12.26 загорание локализовали, в 12.28 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.