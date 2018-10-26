Автомобилист из Суземского района лишился легковушки
Легковой автомобиль в селе Негино Суземского района загорелся 28 октября.
Спасатели сообщение о возгорании получили в 02:35. На место выезжали расчеты 25-й и 17-й частей на двух автоцистернах. В 02:47 они прибыли. К тому моменту машину охватило пламя. В 02:49 его локализовали, в 02:52 ликвидировали.
«Есть пострадавший. Причина загорания устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Напомним, возгорание легкового автомобиля произошло 25 октября на 2-м переулке Красных Партизан в Навлинском районе.
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