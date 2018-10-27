Легковая машина горела в Карачеве

29 октября в Карачеве на улице Урицкого случилось возгорание легковушки.

Информация о пожаре на путь оперативного дежурного была получена в 04:33 утра. На помощь выезжали спасатели 42-й части на одной автоцистерне. Через пять минут они были на месте

Как выяснилось, горел легковой автомобиль по всей площади. На его гашение подавался ручной ствол.

«В 04.41 загорание локализовали, в 04.42 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Пострадавших не было. Причина устанавливается.

Напомним, 25 октября на 2-м переулке Красных Партизан в Навлинском районе горел легковой автомобиль.