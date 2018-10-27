В Дятьковском районе по дорогам гоняет лихач на иномарке

Нарушение правил дорожного движения водителем иномарки в Дятьковском районе около поселка Ивот 28 октября зафиксировала камера видеорегистратора автомобиля очевидца.

Инцидент попал на видео в начале шестого вечера. Запись показывает, как лихач на иномарке совершает обгон по сплошной прямо на «зебре». Ролик, опубликованный в соцсетях, обсудили жители Брянска.

«Был бы пешеход, был бы труп», - заметил Александр Иванов.

«Такое почти каждый день встречаю», - подчеркнул Алексей Алешин.

«Какая там ограниченная видимость, метров 300-500 просматривается, и если был бы пешеход, при адекватном водителе его можно было увидеть издалека и не совершать обгон, а этот товарищ, нарушая правила перед обгоном, просмотрел впереди обочины и пошел на обгон, и, нарушая пдд, произвел безопасный обгон», - прокомментировал Дмитрий Таранов.

«Я так же являюсь участником движения, со мной в машине часто находится ребёнок, мой ребёнок ходит в школу и иногда находится у бабушки, она по детской наивности может быть ошибочно уверена в безопасности перехода дороги по зебре, а какой-либо водитель может ошибочно быть уверен, что обгонять на переходах нормально, так что рад, что вам нет до этого никакого дела, и желаю вам не сталкиваться с последствиями нарушения ПДД», - поделился мнением Алексей Лагуткин.

Фото - скриншот с видео.