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В Брянске скончался 52-летний велосипедист после ДТП на Ульянова

Опубликовано Сегодня, 11:41

28 октября в Брянске на улице Ульянова произошло ДТП с участием  автомобиля Ford Transit и велосипедиста, последний погиб.

Погибшему было 52 года. Он скончался на месте аварии.

Само происшествие случилось в восемь утра. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Ford Transit двигался с улицы Литейной на улицу 3 Интернационала. Произошло столкновение с велосипедом под управлением 52-летнего мужчины.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

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