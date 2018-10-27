Подозреваемый в поджоге задержан в Жирятинском районе
Полиция Жирятинского района завела уголовное дело на 35-летнего мужчину, который обвиняется в умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Подозреваемому «светит» до пяти лет по части 2 статьи 167.
История произошла в деревне Комягино. Пенсионерка была в гостях у соседки. Вдруг увидела, что ее дом загорелся. Спасатели справились с пламенем, однако в помещении успели сгореть внутренняя отделка помещений и мебель.
«Результаты экспертизы показали, что причиной пожара стал поджог», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Как выяснилось, к преступлению причастный 35-летний сын хозяйки, который проживал с ней под одной крышей.
По словам подозреваемого, в последнее время часто ссорился с матерью, поскольку та не одобряла его образ жизни – и постоянно угрожал поджечь дом, если она не оставит его в покое. После очередной перепалки злоумышленник решил показать матери, на что он способен. Дождавшись ее ухода, он облил мебель ацетоном и поджег.
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