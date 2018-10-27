Пока жительница Брянска спала, «предприимчивый» белорус «похозяйничал» в ее сумке

30-летний гражданин Беларуси, проводя время в компании знакомых, совершил преступление, потерпевшей оказалась 27-летняя жительница Брянска; мужчина уже задержан, ему придется провести за решеткой до пяти лет.

По словам девушки, она распивала алкоголь вместе со знакомыми у себя дома. Когда гости ушли, обнаружила, что из сумки пропали 10 тыс рублей.

Выяснилось - кражу мог совершить 30-летний знакомый из Беларуси. Мужчина признал вину, объяснив, что заметил в сумке хозяйки жилья несколько купюр номиналом 1000 рублей. Когда женщина уснула, он забрал деньги.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД области.