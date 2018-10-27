32-летний брянский водитель пойдет под суд за смертельную аварию

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего водителя, совершившего ДТП, в котором погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы.

Инцидент произошел утром 5 августа на 37 километре автомобильной дороги «Обход Брянска». 32-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra выскочил на полосу встречного движения, где врезался в Lada Granta. В итоге 51-летний водитель автомобиля Lada скончался, его 48-летняя супруга получила травмы различной степени тяжести.

Уголовное дело завели по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», подозреваемому грозит до пяти лет.

«Расследование завершено, уголовное дело направлено в Брянский районный суд», - сообщили в пресс-службе МВД региона.