В селе Ржаница горел частный дом

Пожар в частном нежилом доме случился в селе Ржаница по улице Южная Жуковского района 29 октября.

Информацию о возгорании спасатели 34-й части и ВПК военной части 42732 получили в 22:23. Через 20 минут сотрудники МЧС на двух автоцистернах прибыли на место. Как оказалось, горела кровля.

«На тушение работали два ручных пожарных ствола, звено газодымозащитной службы», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В 22.49 пламя локализовали, в 22.59 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.