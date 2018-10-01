72-летняя пенсионерка лишилась крупной суммы во время визита к родственнице
24-летняя жительница Брянска, имея большие долги, решилась на преступление; потерпевшей оказалась 72-летняя пенсионерка, подозреваемая задержана, и ей грозит срок.
Пожилая женщина пришла в гости к родственнице, в гостях у которой находилась 24-летняя подруга. Пока родные беседовали, молодая злоумышленница вытащила из сумки пенсионерки банковскую карту и мобильный телефон. С помощью электронного приложения она перевела крупную сумму на свой счет.
В итоге старушка лишилась 60 тыс рублей. По словам подозреваемой, большую часть похищенного она потратила, чтобы оплатить свои долги.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», задержанной грозит до шести лет», - сообщили в пресс-службе МВД региона.
Похищенный мобильный телефон изъят и будет возвращен законной владелице.
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