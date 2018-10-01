Брянец незаконно изготовил оружие

Прокурор Мглинского района поддержал обвинение по уголовному делу 65-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении оружия.

История произошла в 2008 году. Мужчина самостоятельно изготовил из огнестрельной винтовки обрез, который хранил у себя дома во Мглине. 17 июля того же года оружие изъяли правоохранители. По заключению эксперта, обрез является огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы патронами 5,6 мм.

«Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.

От уголовной ответственности за незаконное изготовление оружия мужчину освободили в связи с истечением сроков давности.