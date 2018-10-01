Брянец, совершивший ДТП, в котором погибли две 23-летних девушки, приговорен к колонии

Суд Брасовского района приговорил 50-летнего местного жителя, виновного в смертельной аварии, которая случилась в 2017 году, где погибли две молодые девушки, к пяти годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Кроме этого, мужчину лишили на два года водительских прав.

ДТП произошло днем 28 октября 2017 года. Брянец управлял автомобилем Volkswagen Passat в нетрезвом виде. На автодороге «Столбово - Городище 2» в Брасовском районе он столкнулся с «Ладой Грантой» под управлением 22-летнего водителя.

В итоге ДТП погибли две 23-летних двоюродных сестры - пассажирки отечественного автомобиля, водитель получил повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Осужденный посчитал приговор суровым и хотел оспорить его в вышестоящей судебной инстанции.

Апелляционный суд не нашел оснований для удовлетворения жалобы. Приговор оставили без изменения.