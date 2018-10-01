ДТП в Дятькове: 44-летний пешеход госпитализирован
44-летний мужчина получил травмы после аварии с автомобилем Skoda Octavia, которая произошла в Дятькове 29 октября.
Врачи поставили пострадавшему диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, ссадина лба, ушиб левого коленного сустава; его госпитализировали.
ДТП случилось около восьми вечера на улице Ленина. Как объяснили в ГИБДД, 50-летний автомобилист на Skoda Octavia двигался со стороны улицы Мира в сторону Садовой и наехал на 44-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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