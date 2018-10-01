«Газель» потеряла колесо в Брянске на улице Дружбы

В Брянске 30 октября произошел инцидент, во время котрого у «Газели» оторвалось колесо и отлетело в легковушку.

История случилась в начале одиннадцатого утра на улице Дружбы. Фотографию случившегося опубликовали очевидцы. Колесо попало прямо в иномарку.

«Жалко, что не у маршрутки. Тут бы сейчас такое творилось», - прокомментировал Дмитрий Гавренков.

«Колесо знает, какие машины бить», - заметил Сергей Соломатин.