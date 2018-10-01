В Клинцах произошел пожар

Частный дом горел на улице Кубяка в Клинцах 30 октября, сообщение о пожаре спасатели получили в 12:59.

На место сразу выехали огнеборцы десятой части на двух автоцистернах. За четыре минуты они прибыли. Выяснилось, что тлела стена внутри жилого дома размером 8х6 метров

«На тушение работал один ручной пожарный ствол, звено газодымозащитной службы», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В 13.03 загорание локализовали, в 13.14 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину установят.

Напомним, 29 октября в селе Ржаница загорелся частный дом.