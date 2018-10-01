В Клинцах произошел пожар
Частный дом горел на улице Кубяка в Клинцах 30 октября, сообщение о пожаре спасатели получили в 12:59.
На место сразу выехали огнеборцы десятой части на двух автоцистернах. За четыре минуты они прибыли. Выяснилось, что тлела стена внутри жилого дома размером 8х6 метров
«На тушение работал один ручной пожарный ствол, звено газодымозащитной службы», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.
В 13.03 загорание локализовали, в 13.14 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину установят.
Напомним, 29 октября в селе Ржаница загорелся частный дом.
Новости регионов
Расписание пригородных поездов в Смоленском регионе МЖД изменится в период празднования Дня народного единства
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво?
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.
«Ростелеком» начал в Брянской области продажи комплекта «Управление» коробочного решения «Умный дом». В отличие от предыдущих, новый набор включает в себя не только контроллер и датчики открытия и движения, но также «умную» лампочку и розетку. Для действующих и новых абонентов «Ростелеком» проводит акцию, предлагая год бесплатного пользования сервисом.
В период празднования Дня народного единства, 4 и 5 ноября, по заявке компании-перевозчика изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Брянской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Орловской, Смоленской и Калужской областями.
Члены бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», участвующей в учениях ПАО «Росети» Тверской области, отмечены благодарственными письмами администрации Кашинского района. В числе награжденных - заместитель главного инженера – начальник управления высоковольтных сетей (УВС) Брянскэнерго Сергей Скоробреха, мастера Игорь Горохов, Александр Клячин, Алексей Сузиков, Василий Тришин, Алексей Свиридов, Сергей Маргун и механик по ремонту автотранспорта Сергей Кириенко.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.