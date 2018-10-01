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67-летний брянец угодил в больницу из-за автомобилиста на «ВАЗе»

Опубликовано Сегодня, 15:55

ДТП с участием водителя автомобиля «ВАЗ 21083» произошло в Брянске на улице Чкалова, пострадал 67-летний мужчина.

Сама авария случилась около шести вечера. В отделе Госавтоинспекции объяснили, 22-летний водитель отечественного авто ехал со стороны проспекта Московского на улицу Унечскую и сбил 67-летнего гражданина, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

У пострадавшего - ушиб передней брюшной стенки, пояснично-крестцового отдела позвоночника, левого коленного сустава; его госпитализировали.

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