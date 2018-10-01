Огнеборцы тушили в Фокинском районе пожар

Сарай загорелся на улице Унечской в Фокинском районе Брянска 31 октября.

Информация была получена спасателями в 00:31. Через семь минут огнеборцы третьей части на двух автоцистернах прибыли по адресу. Как выяснилось, горел сарай 3х4 метра.

«На тушение работал один ручной пожарный ствол. Распространение огня предотвратили», - сообщает пресс-служба МЧС.

В 00.40 загорание локализовали, в 00.48 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину установят.

Напомним, сарай загорелся в Жуковской районе 19 октября.