Поиск по сайту
Поиск по сайту

Огнеборцы тушили в Фокинском районе пожар

Опубликовано Сегодня, 07:53

Сарай загорелся на улице Унечской в Фокинском районе Брянска 31 октября.

Информация была получена спасателями в 00:31. Через семь минут огнеборцы третьей части на двух автоцистернах прибыли по адресу. Как выяснилось, горел сарай 3х4 метра.

«На тушение работал один ручной пожарный ствол. Распространение огня предотвратили», - сообщает пресс-служба МЧС.

В 00.40 загорание локализовали, в 00.48 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину установят.

Напомним, сарай загорелся в Жуковской районе 19 октября.

Фото
 1080
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Клинцах произошел пожар
  • Огнеборцы тушили сарай в Жуковском районе
  • Огнеборцы тушили жилой дом в Советском районе Брянска
  • В Суражском районе огнеборцы тушили жилой дом
  • Продуктовый ларек гасили огнеборцы в Фокинском районе
    •
    Новости регионов
    Женщина угодила под авто на Дзержинского в Смоленске
    08:53:06 31-10-2018
    Авария на улице Дзержинского в Смоленске случилась днем 30 октября, пострадала женщина.
    В администрации Вяземского района прокомментировали ситуацию с освещением набережной
    15:31:55 30-10-2018
    30 октября в паблике «Черный список. Вязьма» появилась информация от местных жителей о том, что освещение на недавно отремонтированной набережной в райцентре пропало.
    Расписание пригородных поездов в Смоленском регионе МЖД изменится в период празднования Дня народного единства
    15:14:58 30-10-2018
    В период празднования Дня народного единства, 4 и 5 ноября, по заявке компании-перевозчика изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями.
    В Вязьме на недавно отремонтированной набережной пропало освещение
    08:10:09 30-10-2018
    Жители Вязьмы пожаловались в паблик «Черный список» на отсутствие освещения на набережной, которую недавно отреконструировали.
    Эксплуатационное локомотивное депо Смоленск отмечает 150-летие
    15:51:00 29-10-2018
    Торжественное собрание, посвященное 150-летию эксплуатационного локомотивного депо Смоленск, одного из старейших железнодорожных предприятий на Московской железной дороге, состоялось во Дворце культуры железнодорожников.
    В Смоленске прямо перед окнами дома образовалась свалка
    08:38:54 29-10-2018
    Жительница Смоленска опубликовала в соцсети в паблике «Черный список. Смоленск» фотографию свалки, которая образовалась прямо у жилого дома.
    Лента новостей
    Сегодня, 11:36
    В поселке Белая Березка дебошир по лицу ударил полицейского
    Сегодня, 11:25
    Медучреждения Брянской области приводят в порядок
    Сегодня, 10:55
    Прокурор наказал администрацию Комаричского района
    Сегодня, 10:26
    В Брянске пенсионер на «ВАЗе» сбил 12-летнюю школьницу
    Сегодня, 09:31
    Шокирующая история: брянец пытал 65-летнего соседа утюгом
    Сегодня, 08:47
    Пешеходную дорожку в Брянске разрушили большегрузы
    Сегодня, 08:15
    Двадцать одну машину скорой помощи получит Брянщина до конца 2018-го
    Сегодня, 08:04
    Площадки для воркаута поставят во всех уголках Брянска
    Сегодня, 07:53
    Огнеборцы тушили в Фокинском районе пожар
    Вчера, 17:01
    В Унече нарушили права человека с ограниченными возможностями
    Вчера, 16:33
    На возведение Дворца единоборств Брянщина получит деньги
    Вчера, 16:30
    В Клинцах произошел пожар
    Вчера, 16:11
    На Уральской в Брянске будет закрыт переезд
    Вчера, 15:55
    67-летний брянец угодил в больницу из-за автомобилиста на «ВАЗе»
    Вчера, 14:45
    «Газель» потеряла колесо в Брянске на улице Дружбы
    Вчера, 14:29
    В Клинцах в суде ответит женщина, едва не задушившая родную мать ногой
    Вчера, 13:51
    Инцидент с троллейбусом на площади Ленина брянцы с возмущением обсудили в соцсетях
    Вчера, 13:25
    Бомж в Фокинском районе зверски избил 52-летнюю знакомую
    Вчера, 12:33
    ДТП в Дятькове: 44-летний пешеход госпитализирован
    Вчера, 12:24
    Брянец, совершивший ДТП, в котором погибли две 23-летних девушки, приговорен к колонии
    Вчера, 11:43
    В Климовском районе дама незаконно получила компенсацию в 600 тыс рублей
    Вчера, 11:30
    Брянец незаконно изготовил оружие
    Вчера, 10:57
    72-летняя пенсионерка лишилась крупной суммы во время визита к родственнице
    Вчера, 10:34
    46-летний мужчина угодил под колеса авто Chevrolet Niva в Фокинском районе
    Вчера, 09:33
    Новые очистные сооружения построят в Брянской области
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 18:39
    «Мы с тобой одной крови». Как актёры цирка приручают диких зверей?
    Вчера, 15:30
    «Ростелеком» расширил возможности «Умного дома» 1
    Вчера, 11:44
    Экспортно ориентированные предприятия малого и среднего бизнеса Брянской области представят свою продукцию на международной выставке «Охрана, безопасность и противопожарная защита» в Ташкенте.
    Вчера, 11:18
    «Мираторг» направил  свыше 350 тысяч рублей  на компьютеризацию Шаблыкинской средней школы  имени А.Т. Шурупова 1
    Вчера, 10:47
    Цены на квартиры в Брянске продолжат расти 1
    Актуальные темы
    Общество Новость дня
    В Брянске пожаловались на педиатра городской больницы №2
    Происшествия На дорогах
    В Брянске «автохамы» устроили беспредел на одном из перекрестков
    Происшествия О главном
    Трагедия в Жуковке: 26-летний молодой человек угодил под поезд
    Происшествия На дорогах
    В Дятьковском районе по дорогам гоняет лихач на иномарке
    Происшествия Новость дня
    Жителя Жуковки изолировали от общества за развращение подростков
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Можно ли рекламировать пиво?

    В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» расширил возможности «Умного дома»

    «Ростелеком» расширил возможности «Умного дома»«Ростелеком» начал в Брянской области продажи комплекта «Управление» коробочного решения «Умный дом». В отличие от предыдущих, новый набор включает в себя не только контроллер и датчики открытия и движения, но также «умную» лампочку и розетку. Для действующих и новых абонентов «Ростелеком» проводит акцию, предлагая год бесплатного пользования сервисом.

    РЖД новости
    Расписание пригородных поездов в Брянском регионе МЖД изменится в период празднования Дня народного единства

    Расписание пригородных поездов в Брянском регионе МЖД изменится в период празднования Дня народного единства В период празднования Дня народного единства, 4 и 5 ноября, по заявке компании-перевозчика изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Брянской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Орловской, Смоленской и Калужской областями.

    МРСК новости
    Сотрудников Брянскэнерго благодарят за участие в учениях в Твери

    Сотрудников Брянскэнерго благодарят за участие в учениях в ТвериЧлены бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», участвующей в учениях ПАО «Росети» Тверской области, отмечены благодарственными письмами администрации Кашинского района. В числе награжденных - заместитель главного инженера – начальник управления высоковольтных сетей (УВС) Брянскэнерго Сергей Скоробреха, мастера Игорь Горохов, Александр Клячин, Алексей Сузиков, Василий Тришин, Алексей Свиридов, Сергей Маргун и механик по ремонту автотранспорта Сергей Кириенко.

    РЖД новости
    ГК «Надежда»: 30 лет строительных побед

    ГК «Надежда»: 30 лет строительных победГруппе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.


    Опора России
    Для чего нужна свобода

    Для чего нужна свободаДепутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.