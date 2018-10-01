В Брянске пенсионер на «ВАЗе» сбил 12-летнюю школьницу

ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 21214» произошло в Брянске на улице 22 Съезда КПСС 30 октября, пострадал 12-летний ребенок.

В отдел ГИБДД информация из детского травмпункта об обращении девочки с ушибом правого бедра поступила в одиннадцать утра. По словам медиков, после назначения лечения ее отпустили домой.

Сама авария случилась в начале девятого утра. По предварительной информации, 70-летний водитель ВАЗ-21214 наехал на ребенка-пешехода.

Напомним, 19-летний брянец попал под колеса иномарки Honda CR-V.