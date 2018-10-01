Прокурор наказал администрацию Комаричского района

Жительница Смоленска опубликовала в соцсети в паблике «Черный список. Смоленск» фотографию свалки, которая образовалась прямо у жилого дома.

Торжественное собрание, посвященное 150-летию эксплуатационного локомотивного депо Смоленск, одного из старейших железнодорожных предприятий на Московской железной дороге, состоялось во Дворце культуры железнодорожников.

Жители Вязьмы пожаловались в паблик «Черный список» на отсутствие освещения на набережной, которую недавно отреконструировали.

В период празднования Дня народного единства, 4 и 5 ноября, по заявке компании-перевозчика изменится расписание пригородных поездов в Смоленском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Смоленской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Брянской и Калужской областями.

30 октября в паблике «Черный список. Вязьма» появилась информация от местных жителей о том, что освещение на недавно отремонтированной набережной в райцентре пропало.

Прокурорская проверка показала, что на проезжей части по улицам Ленина, Кирова и Осипенко огромные ямы, параметры которых превышают допустимые размеры, установленные ГОСТ Р 50597-93.

Администрацию Комаричского района наказали и составили на нее иски в суд, причина – чиновники содержат автомобильные дороги в ужасном состоянии.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво? В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.

«Ростелеком» расширил возможности «Умного дома» «Ростелеком» начал в Брянской области продажи комплекта «Управление» коробочного решения «Умный дом». В отличие от предыдущих, новый набор включает в себя не только контроллер и датчики открытия и движения, но также «умную» лампочку и розетку. Для действующих и новых абонентов «Ростелеком» проводит акцию, предлагая год бесплатного пользования сервисом.

Расписание пригородных поездов в Брянском регионе МЖД изменится в период празднования Дня народного единства В период празднования Дня народного единства, 4 и 5 ноября, по заявке компании-перевозчика изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Брянской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Орловской, Смоленской и Калужской областями.

Сотрудников Брянскэнерго благодарят за участие в учениях в Твери Члены бригады филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», участвующей в учениях ПАО «Росети» Тверской области, отмечены благодарственными письмами администрации Кашинского района. В числе награжденных - заместитель главного инженера – начальник управления высоковольтных сетей (УВС) Брянскэнерго Сергей Скоробреха, мастера Игорь Горохов, Александр Клячин, Алексей Сузиков, Василий Тришин, Алексей Свиридов, Сергей Маргун и механик по ремонту автотранспорта Сергей Кириенко.

ГК «Надежда»: 30 лет строительных побед Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.

