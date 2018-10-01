В поселке Белая Березка дебошир по лицу ударил полицейского

43-летнему жителю поселка Белая Березка Трубчевского района грозит до пяти лет за то, что он применил насилие в отношении представителя власти.

Уголовное дело завели по ч.1 ст.318 УК РФ.

Инцидент произошел ночью 18 октября 2018 года. Нетрезвый мужчина поссорился с женой. Она вызвала полицию. Прибывшего по вызову правоохранителя дебошир ударил рукой по лицу.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе регионального следкома.