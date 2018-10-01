Нелепое ДТП случилось в Брянске

Авария с участием иномарки и мусоровоза произошла в областном центре 31 октября, сообщили очевидцы в одной из соцсетей.

ДТП случилось в начале первого дня на проспекте Ленина. Автор фото Алла Житникова, на котором запечатлен момент столкновения иномарки и машины, вывозящей мусор, назвала этот инцидент «нелепым».

Один из пользователь не понял, почему автор дал такое название ДТП.

«Интересно, чем это оно нелепое?», - спросил Антон Ильенко.

Еще один брянец заявил, что подобные аварии являются нормой, ничего в них удивительного нет.

«Это – норма», - отметил пользователь под ником Станислав Дерзкий.

«Потому что через мусоровоз так просто не проскочишь, у водилы стаж 18 лет, он не пропустит», - прокомментировал Валерий Набутов.

В результате удара иномарка получила легкие повреждения.